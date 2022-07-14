Isparta’da tartıştığı eşini döverek öldürdü

Tartıştığı eşini döverek öldüren koca, evinin bodrum katında kendi hayatına da son verdi.

Isparta’nın Uluborlu ilçesi Güreşyeri Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Şeref Salman, iddiaya göre tartıştığı eşi Döndü Salman'ı dün saat 19.00 sıralarında döverek öldürdü.

Salman, daha sonra evin bodrum katına inerek kendini astı.

Gelinini hareketsiz buldu

Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darp izleri tespit edildi

Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti.

Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu.

Daha önce iki evlilik yaptı

DHA’nın haberine göre incelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada Mustafa Şeref Salman'ın, Döndü Salman’dan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara'da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi.