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    Isparta’da tartıştığı eşini döverek öldürdü

    Tartıştığı eşini döverek öldüren koca, evinin bodrum katında kendi hayatına da son verdi.
    • 14.07.2022 - 09:54
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    Isparta’da tartıştığı eşini döverek öldürdü

    Isparta’nın Uluborlu ilçesi Güreşyeri Mahallesi'nde ikamet eden Mustafa Şeref Salman, iddiaya göre tartıştığı eşi Döndü Salman'ı dün saat 19.00 sıralarında döverek öldürdü.

    Salman, daha sonra evin bodrum katına inerek kendini astı.

    Gelinini hareketsiz buldu

    Olay sonrası eve gelen Mustafa Şeref Salman'ın annesi Fadime Salman, gelinini yerde hareketsiz görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

    Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Isparta’da tartıştığı eşini döverek öldürdü #1

    Darp izleri tespit edildi

    Sağlık ekibi, Döndü Salman'ın vücudunda darp izleri tespit etti.

    Evde arama yapan polis ekipleri, Mustafa Şeref Salman'ı da bodrum katta asılı buldu.

    Isparta’da tartıştığı eşini döverek öldürdü #2

    Daha önce iki evlilik yaptı

    DHA’nın haberine göre incelemenin ardından çiftin cenazeleri, Uluborlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Bu arada Mustafa Şeref Salman'ın, Döndü Salman’dan önce iki evlilik daha yaptığı, çiftin Ankara'da yaşadığı ve yaz mevsiminde Uluborlu ilçesine geldikleri belirtildi.

    Isparta’da tartıştığı eşini döverek öldürdü #3


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