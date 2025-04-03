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İHA

Isparta'daki bir apartmanda, komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fahri E., pompalı tüfekle komşularına ateş açtı.

Saldırıda Göfer E., başından ve göğsünden ağır yaralanırken A.E. ise sağ kolundan ve koltuk altından yaralandı.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Göfer E., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, bilinci açık olan Ali E. ise Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Fahri E., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri tarafından olay sonrası gözaltına alınan Fahri E., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İfadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.