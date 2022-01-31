Isparta'da yangın: 2 kardeş ahşap evin enkazında can verdi

Yalvaç ilçesinde bir aileye ait ahşap evde gece saatinde yangın çıktı. Anne baba ve kızları dışarı çıkıp kurtulurken, evden çıkamayan 2 kardeş yangının etkisiyle çöken evde hayatını kaybetti.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Nurettin Kaleli'ye ait müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Gece saat 03.00 sularında çıkan yangına uykuda yakalanan 5 kişilik aileden, anne Adlile, baba Nurettin ve kızları Gülay Kaleli son anda dışarı çıkarak kurtuldu.

AİLENİN 2 FERDİ ENKAZ ALTINDA KALDI

Evde kalan ailenin diğer fertleri Mustafa(19) ve Hasan Hüseyin (21) yangının ortasında kaldı. 2 kardeş yangın nedeniyle çöken ahşap evin enkazı altında kalarak can verdi.

2 KARDEŞİN CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARTILDI

Korkunç olayın ardından ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Kardeşlerin cansız bedenleri, itfaiye ve polis ekiplerince enkaz altından çıkarıldı.

Dumandan etkilenen Nurettin, Adile ve Gülay Kaleli ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Hüseyin ve Mustafa Kaleli'nin cansız bedenleri ise Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"EKİPLERİMİZİN 3 DAKİKADA ULAŞMASINA RAĞMEN ENGEL OLAMADIK"

Yalvaç İtfaiye Müdürü Murtaza Aksu, itfaiye ekiplerinin 3 dakikada yangın yerine ulaştığını belirterek, "Ev ahşap olunca bir anda çökmüş ve maalesef 2 vatandaşımız enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. İtfaiye garajımıza yakın mesafede olan yangın, mahalline ekiplerimiz 3 dakikada ulaşmış olmasına rağmen maalesef bu üzücü hadiseye engel olamadık" dedi.









