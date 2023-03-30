İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil metro yoluna uçtu İstanbul Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil metro yoluna düştü. Araçta bulunan biri sürücü olmak üzere 2 kişi yaralandı.

İHA İstanbul E-5 yan yol Bakırköy mevki Ankara istikametinde saat 23.30 sıralarında Merve Ö. idaresindeki 34 GCM 430 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki metro yoluna uçtu. Yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı dik biçimde düşen otomobilde bulunan sürücü Merve Ö. ile yolcu koltuğunda bulunan Merve L. kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Metro yolunun boş olması faciayı önledi İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Aracın düştüğü Ataköy Metro İstasyonu'nda seferler tek yönlü olarak sağlandı. Olayın yaşandığı sırada raylardan geçen bir metro bulunmaması faciayı önlerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.