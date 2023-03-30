İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil metro yoluna uçtu
İHA

İstanbul E-5 yan yol mevki Ankara istikametinde saat 23.30 sıralarında Merve Ö. idaresindeki 34 GCM 430 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki metro yoluna uçtu.

Yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağı dik biçimde düşen otomobilde bulunan sürücü Merve Ö. ile yolcu koltuğunda bulunan Merve L. kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil metro yoluna uçtu

Metro yolunun boş olması faciayı önledi

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı.

Aracın düştüğü Ataköy Metro İstasyonu'nda seferler tek yönlü olarak sağlandı.

Olayın yaşandığı sırada raylardan geçen bir metro bulunmaması faciayı önlerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil metro yoluna uçtu