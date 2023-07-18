İstanbul Boğazı'ndan mayın çıkarıldı Kireçburnu açıklarında bir vatandaşın fark ettiği mayın, dalgıçlar tarafından çıkarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Midye toplamak için İstanbul Boğazı’na daldı, belki de büyük bir facianın önüne geçmiş oldu...

Sabah saatlerinde Sarıyer Kireçburnu sahiline dalış yapan kişi, iddiaya göre su altında mayına benzeyen bir cisim gördü.

Bunun üzerine de hemen ihbarda bulundu.

Dalgıçlar patlamamış mayını buldu

İhbar sonrası bölgeye intikal eden polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis ile birlikte olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri ise hemen Boğaz’da arama çalışması başlattı.

Çok geçmeden dalgıçlar, patlamamış eski bir mayın buldu.

İmha edilecek

Sudan çıkarılan mayın, incelenmek ve ardından imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Denizde yapılan arama ve mayının çıkarıldığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.