İstanbul Çekmeköy'de durağa otomobil daldı: 1'i ağır 4 yaralı İstanbul Çekmeköy'de sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil önce durakta bekleyen bir kişiye ardından da boş bir büfeye çarparak yola devrildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

DHA

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına daldı ve durakta bekleyen bir kişiye çarptı.

Durmakta zorlanan otomobil daha sonra kullanılmayan boş bir büfeye çarparak caddeye devrildi.

Kazanın etkisiyle büfe yıkılırken yol kenarında park halindeki iki otomobil de hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1'i ağır 4 yaralı

Kazada otomobilin çarptığı yaşlı adam ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı adamın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaşananlar kamerada

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir motosikletlinin yolda gittiği sırada kazanın olduğu ve toz bulutunun çıktığı görülüyor.

Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)