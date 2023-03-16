İstanbul gecelerini birbirine katan midibüs şoförü kamerada Özel halk midibüsü şoförü, henüz bilinmeyen bir nedenle caddedeki tüm araçlara çarparak trafikte ilerledi. Ekiplerin peşine düştüğü şahıs, uzun süren takiplerin ardından gözaltına alındı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait özel halk midibüsünü kullanan Erhan Yöndemir isimli şoför, Pendik D-100 kara Yolunda diğer araçlara çarparak seyir haline ilerlemeye başladı. Otomobilleri hasar alan sürücüler durumu polis ekiplerine haber verirken kaçan midibüsü takip etti. Dur ihtarına uymadan devam etti Sürücülerin ihbarı üzerine trafik polisleri, Yöndemir'in kullandığı midibüsü durdurmak için takibe aldı. Trafik polislerinin 'Dur' ihtarını görmezden gelen şoför, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoluna devam etti. Özel halk midibüsünün, D-100 kara yolu Okmeydanı mevkiinde önü kesildi. Ekipler, midibüs şoförünün durması için havaya uyarı ateşinde bulundu. Polis aracına da çarptı Polis ekiplerinden kaçan midibüs şoförü Yöndemir, D-100 kara yolundan ayrılarak Bahçelievler istikametine yöneldi. Bahçelievler Fetih Caddesi'ne giriş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Özel halk midibüsü, polis aracına çarparak durdu. Gözaltına alındı Polis ekipleri, midibüste bulunan sürücü Erhan Yöndemir'i araçtan indirerek gözaltına aldı. Yöndemir, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan özel halk midibüsünde inceleme yapıldı. Şoförün, çok sayıda otomobile çarparak hasar verdiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından özel halk midibüsü, çekici yardımıyla otoparka çekildi.