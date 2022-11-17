İstanbul Havalimanı’nda, keçeye emdirilmiş morfin ele geçirildi

Tahran-İstanbul seferi yapan uçağın bagajında bulunan şüpheli valizde inceleme yapıldı. Valizin astar kısmına gizlenmiş, keçeye emdirilmiş vaziyette 3 kilo 680 gram morfin ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’ne bağlı NARKOKİM ekipleri, Tahran-İstanbul seferi yapan uçağındaki bagajları risk analizi çerçevesinde narkotik köpekler ile kontrole tabi tuttu.

X-ray taramasında şüpheli yoğunluk

Dedektör köpek, çantalardan birine aşırı tepki verince ekipler çantayı incelemeye aldı. X-ray taramasında çantada şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Bagajın sahibi yakalandı

Valiz tekrar bagaj bandına yüklendi. İHA’nın haberine göre; yolcu salonunda hazır bulunan Gümrük Muhafaza ekipleri valizi banttan alan şüpheli şahsı yakaladı.

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Astarın içinden, toz maddeler çıktı

İncelemeler sonucunda valizinin taban, üst ve yan çeper kısımlarının farklı bir astardan yapıldığı anlaşıldı.

Astarın içerisinde keçelere emdirilmiş kahverengi toz maddeler görüldü.

Yapılan test neticesinde, kumaşa emdirilen maddenin morfin olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs hakkındaki soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.