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    İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

    ByLock'u kullandıkları tespit edilen 13 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 22.06.2021 - 14:07
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    İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

    Eli kanlı FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor.

    Bu kapsamda İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi.

    13 ŞAHIS HAKKINDA GÖZALTI KARARI

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 13 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

    Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Mardin ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

    İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu #1

    11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyon kapsamında, örgütün bölge yapılanmalarında sözde "abi" ve "abla" düzeyinde olduğu tespit edilen şüphelilerden 11'i yakalandı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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