Kent genelinde şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ

Operasyona; Özel Harekat Polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yapılan baskın sonucunda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adresler narkotik köpekleri ile didik didik arandı.

İstanbul polisinden narkotik operasyonu ViDEO