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    İstanbul polisinden narkotik operasyonu

    Kent genelinde şafak vakti düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 25.08.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 09:15
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    İstanbul polisinden narkotik operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde il genelinde  uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı.

    ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ

    Operasyona; Özel Harekat Polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

    ÇOK SAYIDA GÖZALTI

    Yapılan baskın sonucunda çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adresler narkotik köpekleri ile didik didik arandı.

    İstanbul polisinden narkotik operasyonu ViDEO

    İstanbul polisinden narkotik operasyonu #1

    İstanbul polisinden narkotik operasyonu #2

    İstanbul polisinden narkotik operasyonu #3

    İstanbul polisinden narkotik operasyonu #4

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