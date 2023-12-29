İstanbul'a içme suyu temin eden baraj yüzde 100 doluluğa ulaştı Düzce'de tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde kullanılmasının yanı sıra İstanbul'a içme suyu temini de sağlayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

DHA

Son dönemde artan yağışlar barajları iyice doldurdu.

Bu kapsamda Düzce'de özellikle sulama için kullanılan ve İstanbul'un su ihtiyacının karşılanmasına destek sağlayan Hasanlar Barajı, yüzde 100’lük doluluk oranına ulaştı.

Yüzde 100 doluluğa ulaştı

Düzce'de Melen üzerinde 1972 yılında 80 metre yüksekliğinde yapılan Hasanlar Barajı, 1 milyon 651 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip.

"Son yağışlar ile birlikte su doluluk oranının yükseldiğini fark ettim"

Her hafta bölgede doğa yürüyüşü yaptığını ifade eden Duygu Tuğba Güner, "Arkadaşlarımla birlikte her hafta yürüyüş yapıyoruz. Daha önce geldiğimizde su seviyesi düşüktü. Son yağışlar ile birlikte su doluluk oranının yükseldiğini fark ettim. Umarım daha da yükselir." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)