İstanbul'da 1 hafta içerisinde 16 ayrı eve giren hırsızlar yakalandı

1 milyon lira değerinde eşya çalan üç hırsızın, bir binadan çıkarken polis ekipleri ile karşı karşıya gelme ve yakalanma anları, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçen ay sabah saatlerinde İstanbul Yeşilköy'de bulunan bir apartmana gelen Hasan Ç.(21), Furkan G.(23) ve Süleyman A.(22), kapısı kilitli olmayan daireleri kontrol etmeye başladı.

Bir daire sakini, kapısının zorlandığını fark etmesi üzerine kapıyı açtı ve hırsızlarla karşı karşıya geldi.

Bu durum karşısında panikleyen 3 hırsız, hızla binadan uzaklaştı. Daire sakini, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

AYNI GECE BİRDEN FAZLA EVE GİRDİLER

Hırsızlar, bu olayın hemen ardından aynı binanın yanında bulunan başka bir binaya girerek, daireleri kontrol etmeye başladı.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların içerisinde olduklarını tespit ettiği binanın etrafını sardı.

Olaydan habersiz binadan çıkmaya başlayan 3 hırsız, polis ekipleri ile karşılaştı. Bina girişinde gözaltına alınan hırsızların, kıskıvrak yakalanma anı çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Girdikleri evlerden 1 milyon TL değerinde değerli ziynet eşyası, elektronik eşya, nakit para, kredi kartları çalan hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliye tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Ayrıca, hırsızlardan Hasan Ç.'nin daha önceden 55 farklı hırsızlıktan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.