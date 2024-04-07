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İstanbul'da 30'uncu kattan düşen genç kız hayatını kaybetti

İstanbul'da 30'uncu kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Henüz bilinmeyen bir nedenle 30'uncu kattan düşen genç kızın hayatını kaybettiği belirlenirken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili inceleme başlattı.