İstanbul'da genç kızın feci ölümü dehşete düşürdü.
Esenyurt ilçesinde saat 00.30 sıralarında kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.
Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi.
30'uncu kattan avluya düştü
Site güvenliği ve vatandaşlar, 30'uncu kattan düşen genç kızı sitenin avlusunda buldu.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dilara K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Soruşturma başlatıldı
Olay yeri inceleme ekipleri dairede ve sitede incelemelerde bulunurken, cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı.
İncelemelerin ardından Dilara K.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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