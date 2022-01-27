İstanbul’da 762 tarihi eser ele geçirildi

Dört ayrı ilçede düzenlenen kaçakçılarına yönelik operasyonda, 7 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, aralarında Osmanlı döneminden kalma çok sayıda tarihi esere el konuldu.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemek amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında 16 Ocak’ta Esenler, Şişli, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenledi.

Tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait olabileceği değerlendirilen 388 sikke, 41 çeşit farklı form ve ebatlarda obje bulundu.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA BASKIN

Osmanlıca yazılı; dönemin hükümdarı hakkında bilgi veren bronz ve gümüş malzeme niteliğinde yuvarlak formlu sikkeler, Osmanlı askeri veya padişahları ya da sultanlarının kullandığı sanılan işlemeli ve motifli Arapça harfler yazılı 'Şaşmir' olarak adlandırılan kılıç ve bu kılıca ait kını, 134 tane çeşitli form ve ebatlarda farklı dönemlere ait olduğu düşünülen kurşun mühür, çeşme başı, alem başları, şamdanlar, tabakları ele geçirildi.

TOPLAM 762 ADET TARİHİ ESERE EL KONULDU

Ayrıca, 175 adet Osmanlı Dönemine ve Türk İslam Dönemine ait olduğu düşünülen, bazı kaynaklara göre Sakarya Meydan Muharebesi sırasında savaşın seyrini anlatan kağıt veya değerli parşömen kağıtları üzerine Osmanlıca ve Arapça yazılar olduğu düşünülen çeşitli belgelerinde de olduğu toplam 762 adet tarihi eser ele geçirildi.

YAKALANAN 7 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Bulunan eserler muhafaza altına alınırken, baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

El konulan sikke ve objelerin incelenmek üzere ilgili müze müdürlüklerine teslim edildiği aktarıldı. Yakalanan tarihi eser kaçakçısı 7 şüpheli şahıs hakkında "2863 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.







