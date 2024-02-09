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İstanbul'da akli dengesi bozuk adam annesi ve kardeşini rehin aldı

İstanbul'da akli dengesi bozuk adam annesi ve kardeşini rehin aldı Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahıs, annesi ve kardeşini bıçakla rehin alarak tehditler savurdu. Sinir krizi geçiren adam, "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye bağırdı.