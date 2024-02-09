İstanbul'da sinir krizi geçiren adam, tüm mahalleyi ayağa kaldırdı.
Kartal ilçesinde saat 03.30 sularında, akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen Metin Karakulak, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi.
Annesini ve kardeşini rehin aldı
Sinir krizi geçiren Karakulak, bıçak zoruyla annesi ve erkek kardeşini rehin aldı.
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve özel harekat ekipleri sevk edildi.
Evi yakmakla tehdit etti
Polis ekiplerinin uğraşlarına tepki gösteren şahıs, itfaiye ve özel harekat ekiplerinin binaya girmesi sonucu evi yakmakla tehditler ve küfürler savurdu.
"Buraya MİT müsteşarı gelecek"
Sinir krizi geçiren şahıs, "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek!" diye bağırdı.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu Metin Karakulak ikna edilip polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken o anlar, komşuların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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