İstanbul'da alacak meselesinden çıkan kavga kanlı bitti.
Esenler ilçesinde alacak verecek yüzünden husumetli olan A.G. ile F.Ş., trafikte karşılaşıp tartışmaya başladı.
Taraflardan F.Ş., araçla seyir halinde olan A.G.’ye saldırdı.
Araçlarından inen taraflar yerde boğuşmaya başladı.
Silahı ateş aldı
Kavgaya F.Ş.’nin arkadaşı G.E.S. de dahil oldu. F.Ş. ile G.E.S., yerdeki A.G.’yi darbederken G.E.S.’nin üzerindeki tabanca ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşunla F.Ş. ve A.G. yaralandı. G.E.S. ise olay yerinden kaçtı.
Tedavi altına alındılar
Yaralanan F.Ş. ile A.G., en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Gözaltına alındılar
G.E.S., kısa süre sonra olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Ekipler tedavisinin ardından F.Ş.’yi de gözaltına aldı.
Tutuklandılar
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E.S. ve F.Ş., kasten yaralama suçundan tutuklandı.
O anlar kamerada
Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış