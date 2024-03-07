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İstanbul'da alacak meselesi kavgaya dönüştü: Silahı ateş aldı

İstanbul'da alacak meselesi kavgaya dönüştü: Silahı ateş aldı Trafikte alacak meselesinden kavga etmeye başlayan taraflardan biri ateş etti. Bunun üzerine yaralananlar hastaneye kaldırılırken, şüpheliler yakalanarak tutuklandı.