DHA

İstanbul'da alacak meselesinden çıkan kavga kanlı bitti.

Esenler ilçesinde alacak verecek yüzünden husumetli olan A.G. ile F.Ş., trafikte karşılaşıp tartışmaya başladı.

Taraflardan F.Ş., araçla seyir halinde olan A.G.’ye saldırdı.

Araçlarından inen taraflar yerde boğuşmaya başladı.

Silahı ateş aldı

Kavgaya F.Ş.’nin arkadaşı G.E.S. de dahil oldu. F.Ş. ile G.E.S., yerdeki A.G.’yi darbederken G.E.S.’nin üzerindeki tabanca ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşunla F.Ş. ve A.G. yaralandı. G.E.S. ise olay yerinden kaçtı.

Tedavi altına alındılar

Yaralanan F.Ş. ile A.G., en yakın hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gözaltına alındılar

G.E.S., kısa süre sonra olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Ekipler tedavisinin ardından F.Ş.’yi de gözaltına aldı.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E.S. ve F.Ş., kasten yaralama suçundan tutuklandı.

O anlar kamerada

Öte yandan olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)