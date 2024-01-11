İstanbul’da art arda iki sağlık görevlisine taciz Bir sokağa dadanan şüpheli, iki sağlık görevlisini işe giderken takip ederek fiziksel tacizde bulundu. Kadınlar neye uğradığını şaşırırken olay bölgede korkuya neden oldu.

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DHA

İstanbul’da olaysız gün geçmiyor.

Sultanbeyli'de de taciz olayı infiale yol açtı.

İlk olay, 4 Ocak Perşembe günü sabah saat 08.00 sularında yaşandı.

İşe giderken tacize uğradı

İşe gitmek için evden çıkan sağlık görevlisi kadını takip eden kimliği belirsiz şapkalı kişi, fiziki tacizde bulundu.

Genç kadın neye uğradığını şaşırırken, şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı.

Aynı sokakta ikinci taciz olayı

İkinci olay ise, ertesi gün yine aynı sokakta meydana geldi.

Evinin yakınlarından bir hastanede görev yapan C.A., yürüyerek işe giderken bir kişi tarafından takip edildiğini anladı.

Hızlı adımlarla yürümeye devam eden kadın, sokağın ortasına geldiği sırada kendisini takip eden şahıs koşarak kadının yanına gelerek, fiziksel tacizde bulundu.

Şüpheli izini kaybettirdi

Yaşadığı korkuyla çığlık atan kadının imdadına çevredikiler koştu. Şüpheli ise hızlıca olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirdi.

Yaşadığı olay üzerine Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne giden C.A., kendisini taciz eden kişiden şikayetçi oldu.

“Küçük biridir okula gidiyordur diye düşündüm”

Yaşadığı korkunç olayı anlatan C.A. şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık saat 07.50 sıralarıydı. Cadde de yürüyordum. Arkamdan birinin geldiğini fark ettim. Arkamı döndüm, göz göze geldik ama küçük birine benziyordu. Başta korktum sonra, 'küçük biridir, okula gidiyordur' diye düşünüp, tekrar kaldırıma çıktım. Kaldırımda yürürken yaklaşık 5 dakika boyunca takip etti beni. Sürekli arkamdaydı. Biraz ilerledikten sonra koştuğunu hissettim. Bu sırada bana temasta bulundu. Çığlık atmamla uzaklaştı. Çığlık sesimi duyan sokaktakiler, toplandı. Bana yardımcı oldular. Karakola giderek, kendisinden şikayetçi oldum. Dün de yine aynı sokakta taciz olayı yaşanmış. Bir arkadaşım şahit olmuş. Bir başka kadın yine aynı kişi tarafından tacize uğramış."

İhbar üzerine polis ekipleri şüpheli şahsın izini sürmeye devam ediyor. Öte yandan yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)