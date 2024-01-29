İstanbul'da ayin sırasında kiliseye saldıran saldırganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren maskeli şahısların ana kapıdan girdikleri anın görüntüleri servis edildi. Saldırıya ilişkin 51 kişi gözaltına alındı.

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İHA

İstanbul'da bir kilise, saldırganların hedefi oldu.

Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün yaşanan silahlı saldırı olayına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

Maskeli iki saldırganın, saldırının hemen öncesinde kilisenin açık kapısından içeriye girdikleri anlar yer aldı.

1 kişi yaşamını yitirdi

Ana kapıdan içeriye girerek kilisenin kapısının önünde bir süre bekleyen şahısların, içeri giren bir kişiye kapıyı açtıkları ardından kendilerinin girdikleri görüldü.

Olayda, ayine katılan Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetti.

52 yaşındaki Cihan isimli Türk vatandaşının zihinsel engelli olduğu öğrenildi.

Çevredekiler, Tuncer Murat Cihan'ın düzenli olarak ayinlere katıldığını ve herhangi bir husumetlisinin bulunmadığını söyledi.

Yeni ayrıntılar

Operasyona ve şüphelilere ait yeni bilgiler ortaya çıktı. Gözaltına alınanların Tacikistan, Rusya ve Türkiye vatandaşı oldukları belirlendi.

150 kişilik özel bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında önce şüphelilerin araçları tespit edildi.

Aracın yol güzergahını takip eden ekipler, şüphelilerin Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’ne gittiğini belirledi.

51 gözaltı

Burada tespit ettikleri adreslerin yakınlarında kar maskelerini de bulan ekipler, adreslere operasyon yaptı. Operasyonlarda saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rusya uyruklu D.T. ile birlikte saldırıyla ilgisi olduğu tespit edilen 51 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 23’ü sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilirken 28 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına da başlandığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)