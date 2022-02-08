İstanbul’da bebeğin ölümüne neden olan 2 doktor için istenen ceza belli oldu

İstanbul’da bebeğin ölümüne neden olan 2 doktor için istenen ceza belli oldu

Aşırı dozda ilaç verilmesiyle hayatını kaybeden bebeğin ölümüne neden olmak suçundan yargılanan iki doktorun davasında mütalaa açıklandı. Savcı, doktorlar için 6 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi edilen 6 aylık Miray Türkkan, 20 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Miray bebeğin ailesi, bebeklerinin yanlış tedavi ve aşırı doz digoksin ilacı etkisi ile zehirlendiğini ve bu yüzden öldüğünü iddia ederek doktorlardan şikayetçi olmuşlardı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmesine devam edilen duruşmaya, sanık Elvis Kraja ile şikayetçiler Şahin ve Nurcan Türkan katıldı.

Adli Tıp İhtisas Kurulu Dairesi'nden alınan raporlarda, uygulanan digoksin tedavisinin normal düzeyden yüksek seviyede uygulandığı, bebeğin ölümüne yüksek dozda uygulanan digoksin tedavisinin sebep olduğunun belirtildiği anlatıldı.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Mütalaada, sanıklardan Elvis'in daha önce bu tedaviyi uygulamadığını, ilk defa ölen bebek üzerinde uyguladığını kabul ettiği, buna rağmen daha önce bu tedaviyi hiç uygulamayan sanık Elvis'e, diğer sanık Nurettin Onur Kutlu'nun tedavi uygulamasını devrettiği, bu haliyle her iki sanığın da tedbirsiz ve özensiz davranışları neticesinde yanlış miktarda digoksin tedavisi uygulayarak bebeğin taksirle ölümüne neden oldukları belirtildi.

Savcı, sanıkların “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

HER İKİ DOKTORUN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Şikayetçiler anne Nurcan ve baba Şahin Türkan, mütalaaya katıldıklarını belirterek her iki doktorun da kusuru bulunduğu için cezalandırılmalarını talep etti.

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Elvis Kraja ise “Pişmanlığımı ve üzgünlüğümü yazılı olarak dile getirdim ancak yüz yüze ilk defa şimdi dile getiriyorum. Hastanede saldırıya uğradım. Ancak şikayetçi olmadım. 36 saat durmadan bilimsel olarak hafıza kaybı olma durumu olması bilinmesine rağmen isteğim dışında uzmanların gözetimi altında gündüz ve gece çalıştırıldım. Türkiye'de zorunlu şartlar olduğu belirtilmesi nedeniyle bu şekilde öğrenciler zorunlu olarak çalıştırılıyordu. Ben o bölümün uzmanı değildim. Çocuğun yoğun bakım uzmanı da değildim. Çocuğu yoğun bakıma kabul eden, tedavisini uygulayan da ben değildim.

“SUÇLU ARANIYORSA O SUÇLU BEN DEĞİLİM”

Tedavi kağıdını aileye imzalattıran kişi dahi değilim. Ben ailemi bırakıp, buraya okumaya geldim. Hastanede çalışırken aylık bin 200 TL harçlık alıyordum. Çocuk uzmanlığı almaya çalışan, verilen görevden kaçınmayan birisiyim. Hocaların önünde hastanın öldüğü gün de ben yoğun bakımda uzmanlık öğrencisiydim. Digoksin'in panzehri mevcuttur. Verildikten sonra 60 dakikada etkisi biter. Fakat hastanede panzehir yoktu. Sonra Bakırköy'de bulmuşlar neden gidip almadılar bilmiyorum. Bakırköy'e taksiyle gidip ilacı alıp geldim. Ancak bebek ölmüştü. Ailenin acısı büyüktür. Suçlu aranıyorsa o suçlu ben değilim. Beraatimi istiyorum.” dedi.

‘YETKİSİ OLMADIĞI İÇİN SORUMLU DEĞİL’

Sanık Kraja'nın avukatı Ali Rıza Dizdar ise tıp literatürüne göre digoksin ilacının asistanlar tarafından verilemediğini öğrendiğini belirterek, müvekkilinin görevli olmamasına rağmen hastaneye panzehir alıp geldiğini ancak bebeğin öldüğünü, yetkisi olmadığı için sorumluluğu olmadığını belirterek beraatini talep etti.

Diğer sanık Nurettin Onur Kutlu'nun avukatı ise adli tıp raporlarına aykırı olarak mütalaa verildiğini ifade ederek, savunma için süre istedi.

Süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.