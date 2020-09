İstanbul'da belindeki yağ bezesini aldıran kadın hayatını kaybetti

Akraba ziyareti için geldiği İstanbul'da, özel bir hastanede belindeki yağ bezesini aldıran 2 çocuk annesi Eda Kaya, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan ve 2 çocuğunu alıp İstanbul'daki yakınlarını ziyarete gelen Eda Kaya, iddiaya göre belindeki yağ bezesini aldırmak için özel bir hastaneye başvurdu.

14 Eylül Pazartesi günü yapılan cerrahi müdahale ile yağ bezesi alınırken, ameliyat sonrası komplikasyon gelişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan Eda Kaya, bir başka özel hastaneye nakledilip, yoğun bakıma alındı. Çoklu organ yetmezliği gelişen Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

YURT DIŞINDAKİ EŞİ TÜRKİYE'YE GELDİ

Riyad'da lüks konut inşa eden bir şirketin CEO'su olan iş adamı Aykut Kaya, eşinin durumunu öğrenince Türkiye'ye gelmek için harekete geçti.

Ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2 ülke arasında hava ulaşımının olmaması nedeniyle tüm girişimleri sonuçsuz kaldı. Kaya, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği'nin araya girmesiyle güçlükle bulunan özel uçak ile Antalya'ya geldi.

MANAVGAT'TA DEFNEDİLDİ

Eda Kaya'nın cenazesi Manavgat'ın Seydiler Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Eşinin cenazesine son anda yetişen Aykut Kaya, kızı Azra ve oğlu Kutay'ı teskin etmeye çalıştı.

8 yaşındaki Kutay'ın babasıyla birlikte saf tuttuğu cenaze namazı sırasında Eda Kaya'nın yakınları fenalık geçirdi. Kaya'nın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"BENİM GÜZEL ASİL KARIM..."

Öte yandan Aykut Kaya, eşi Eda Kaya için sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Eşiyle birlikte fotoğraflarına yer veren Aykut Kaya, paylaşımında şöyle dedi:

"Benim güzel asil karım, bana iki tane pırlanta gibi evlat veren, onları mükemmel bir şekilde yetiştiren, bana her konuda hep arka çıkan eşsiz karım, Allah mekanını cennet eylesin. Biz yolumuza senin istediğin şekilde çocuklarımızla mutlu, güçlü bir şekilde kenetlenerek, devam edeceğiz. Sen her anımızda bizimle olacaksın, her zaman güzel karım benim. Seni her şeyden çok seviyoruz. Hakkımız sonuna kadar helal olsun. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun inşallah."