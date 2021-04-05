Kamyonun arkasına tutunan bisikletlilerin hareketi, kazaya adeta davetiye çıkardı.

İstanbul'da D-100 karayolu Kumburgaz mevkiinde, 4 bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bisikletliler, daha hızlı gitmek için hayatlarını hiçe sayarak, bir kamyonun arkasına tutundu.

KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDILAR

Tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisikletliler, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

Bisikletlilerin kazaya davetiye çıkaran yolculuğu, saniye saniye trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada ViDEO