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    İstanbul'da bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

    Kamyonun arkasına tutunan bisikletlilerin hareketi, kazaya adeta davetiye çıkardı.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 09:49
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    İstanbul'da bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

    İstanbul'da D-100 karayolu Kumburgaz mevkiinde, 4 bisikletlinin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

    Bisikletliler, daha hızlı gitmek için hayatlarını hiçe sayarak, bir kamyonun arkasına tutundu.

    KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDILAR

    Tehlikeli bir şekilde ilerleyen bisikletliler, görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.

    Bisikletlilerin kazaya davetiye çıkaran yolculuğu, saniye saniye trafikteki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    İstanbul'da bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada ViDEO

    İstanbul da bisikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada #1

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