İstanbul'da çarptığı çocuk metrelerce savruldu, sürücü kaçtı Annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna çarpan otomobil sürücüsü, olay yerinden kaçarken metrelerce havalanan çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

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İHA

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.

Akşam saatlerinde cadde üzerinde annesi ve kardeşiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki A. M. Ş.’ye cadde üzerinde otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minik kız çocuğu metrelerce havalanarak yere çakıldı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kız çocuğuna ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı.

Kaçan sürücü yakalandı

Bu sırada ise sürücü kaçtı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, sürücü G.D.'yi gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

"Çocuğun durumu ağır"

Kazayla ilgili konuşan mahalle sakini Muhammed Yavuz, “Biz de bu mahallede yaşıyoruz, kazayı duyar duymaz büyük bir üzüntü duyduk. İşlek cadde, çoluk çocuk annesinden kaçıyor. Böyle kötü bir durumla karşılaşıyoruz. Benim de kız çocuğum var. Çocuğun durumu ağır, inşallah iyileşir. Buna bir 'dur' demek lazım. Her gün haberlerde görüyoruz. Caddeye bir kasis mi olur, hız engelleyici mi olur ya da trafik lambası mı olur... Yetkililerin buna bir 'dur' demesi lazım.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)