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İstanbul'da damada pompalı tüfek takıldı

İstanbul'da damada pompalı tüfek takıldı

Takı merasimi esnasında damadın arkadaşlarından biri, pompalı tüfek hediye etti. Gelinin suratı ise o sırada asıldı.