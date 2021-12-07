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    İstanbul'da damada pompalı tüfek takıldı

    Takı merasimi esnasında damadın arkadaşlarından biri, pompalı tüfek hediye etti. Gelinin suratı ise o sırada asıldı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 08:20
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 09:27
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    İstanbul'da damada pompalı tüfek takıldı

    İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen düğünde, akıllara durgunluk veren anlar objektiflere yansıdı.

    Gürpınar'da Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının dünyaevine girdikleri mutlu günde takı merasimi dikkat çekti.

    POMPALI TÜFEK HEDİYESİ

    Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri, kırmızı kurdeleyle bağladığı tüfeği damadın boynuna taktı.

    "ŞEYTAN DOLDURMASIN"

    Merasim sunumunu yapan kişi, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” dedi ve salondan alkışlar yükseldi.

    İstanbul'da damada pompalı tüfek takıldı VİDEO

    GELİNİN SURATI ASILDI

    Damat ve arkadaşları ise hatıra fotoğrafı çektirmekten geri durmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün, halayın ardından sorunsuz bir şekilde dağıldı.

    İstanbul da damada pompalı tüfek takıldı #1

    İstanbul da damada pompalı tüfek takıldı #2

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