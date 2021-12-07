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- İstanbul'da damada pompalı tüfek takıldı
İstanbul'da damada pompalı tüfek takıldı
Takı merasimi esnasında damadın arkadaşlarından biri, pompalı tüfek hediye etti. Gelinin suratı ise o sırada asıldı.
- İHA
- 07.12.2021 - 08:20
- Güncelleme : 07.12.2021 - 09:27
İstanbul Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen düğünde, akıllara durgunluk veren anlar objektiflere yansıdı.
Gürpınar'da Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının dünyaevine girdikleri mutlu günde takı merasimi dikkat çekti.
POMPALI TÜFEK HEDİYESİ
Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri, kırmızı kurdeleyle bağladığı tüfeği damadın boynuna taktı.
"ŞEYTAN DOLDURMASIN"
Merasim sunumunu yapan kişi, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” dedi ve salondan alkışlar yükseldi.
İstanbul'da damada pompalı tüfek takıldı VİDEO
GELİNİN SURATI ASILDI
Damat ve arkadaşları ise hatıra fotoğrafı çektirmekten geri durmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün, halayın ardından sorunsuz bir şekilde dağıldı.