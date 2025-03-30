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İHA

İstanbul Esenler Çifte Havuzlar Mahallesi'nde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan 50 yaşındaki Mahmut U. kayınpederi 68 yaşındaki Mahmut Akkaya'nın evinin önüne gelmiş ve taraflar arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle Mahmut U. yanında bulunan silahla kayınpederine ateş etmişti.

DAMADI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kurşunların hedefi olan Mahmut Akkaya yere yığılırken, damat olay yerinden kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan Akkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Mahmut U., hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilmişti.

Damadı tarafından öldürülen Mahmut Akkaya'nın yakınları konuştu. Eşiyle boşanma aşamasındaki olan saldırganın kadının ailesini tehdit ettiği ve madde bağımlısı olduğunu iddia edildi.

"BAYRAM ÜSTÜ BİZİ BÖYLE BURUK BIRAKTI"

Öldürülen Mahmut Akkaya'nın kızı Sibel Türkmen, şöyle dedi:

25 yıldır benim ablam psikolojik şiddete maruz kalıyordu. Yaptığı kalleşçe bir hareketti. Bayram üstü bizi böyle buruk bıraktı. Devletimize güveniyoruz, gereken cezayı da alacağını umuyorum. Boşanma davası açtık, iş ciddiye bindikten sonra bu sürekli tehdit mesajları atmaya başladı. Ablama ve babama tehdit mesajları geliyordu.

"BENİM BABAM SADECE MADDEDEN DEĞİL AMCAM VE HALAMIN DOLDURUŞUNDAN DA BÖYLE ŞEYLER YAPTI"

Kayınpederini öldüren damadın oğlu Adil U., şöyle konuştu:

Bu olay en son dedemde patladı. Babam tek suçlu değil amcam ve halam. Her zaman babamın arkasında durdular. Dedemi babama kötülediler. Benim babam sadece maddeden değil amcam ve halamın dolduruşundan da böyle şeyler yaptı.

"BABAM ONLARI KAVGA ETTİKLERİNDE BARIŞTIRIYORDU, 10 GÜN SONRA TEKRAR KAVGA EDİYORDU"

Öldürülen Mahmut Akkaya'nın oğlu Medet Akkaya, şu ifadeleri kullandı: