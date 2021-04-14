Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 10 ilçede 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgeleriyle iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam eden şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlattı.

10 İLÇEDE 19 ADRESE BASKIN

Teknik ve fiziki takibin ardından 10 ilçede 19 adrese, özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul’da DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı VİDEO

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 11 şüpheli yakalanırken, aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar emniyete götürüldü.