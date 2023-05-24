İstanbul'da drift atan maganda: Yaptıklarım için çok pişman değilim Düğün konvoyunda yol kapatıp drift atan şahıslardan biri, para cezası yedikten sonra “Yaptıklarım için çok pişman değilim” diyerek video çekti.

İHA Yine bir düğün, yine ortaya çıkan bir maganda… Geçtiğimiz gün İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’ndeki düğün konvoyunda yolu kapatan grup, drift yaparak trafiği tehlike attı. Görüntüler yakalattı Magandalar bu anları da kayda alıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntüler üzerine inceleme başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaların G.G. ve F.B. olduğunu tespit etti. "Pişman değilim" Şahıslara trafiği tehlikeye attıkları için 60 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu. Öte yandan şahıslardan birinin, polis merkezi çıkışında ceza makbuzunu göstererek “Yaptıklarım için çok pişman değilim” dediği duyuldu.