İHA
Yine bir düğün, yine ortaya çıkan bir maganda…
Geçtiğimiz gün İstanbul’un Esenyurt ilçesi Balıkyolu Mahallesi’ndeki düğün konvoyunda yolu kapatan grup, drift yaparak trafiği tehlike attı.
Görüntüler yakalattı
Magandalar bu anları da kayda alıp, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Görüntüler üzerine inceleme başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandaların G.G. ve F.B. olduğunu tespit etti.
"Pişman değilim"
Şahıslara trafiği tehlikeye attıkları için 60 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.
Öte yandan şahıslardan birinin, polis merkezi çıkışında ceza makbuzunu göstererek “Yaptıklarım için çok pişman değilim” dediği duyuldu.