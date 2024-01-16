Gün geçmiyor ki İstanbul'da olaysız bir gün geçsin.
Zeytinburnu ilçesinde meydana gelen olayın bedeli ağır oldu.
Bir grup, araçlarıyla düğün konvoyu yaparak caddeyi trafiğe kapattı.
Minibüsün üzerine çıkıp oynadı
Bu da yetmedi şahıslar, yüksek sesle müzik açıp yolun ortasında oynamaya başladı.
Konvoydan biri, minibüsün üzerine çıktı ve tüm uyarıları hiçe sayarak oynamayı sürdürdü.
Para saçtılar
Minibüs üzerindeki kişi, bir süre sonra cebinden çıkardığı 5 liralık banknotları havaya saçtı.
Caddeyi tamamen trafiğe kapatan konvoydakiler, bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı.
19 bin 446 lira ceza kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmada, yolu kapatıp oynayan 5 araç sürücüsü H.H.S, T.M, M.A.B, M.Ç ve Y.S'yi yakaladı.
Ekipler tarafından yakalanan sürücülere farklı farklı maddelerden toplamda 19 bin 446 lira ceza verildi.
Adli işlem başlatıldı
Son olarak H.H.S, M.Ç. ve Y.S'ye 'Karayollarında Ulaşım Araçlarını Kişilerin Hayat, Sağlık, ve Mal Varlığı Açısından Tehlikeli Olabilecek Şekilde Sevk ve İdare Etme' maddesinden adli işlem başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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