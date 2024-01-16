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İstanbul'da düğün konvoyuna 19 bin 446 lira ceza

İstanbul'da düğün konvoyuna 19 bin 446 lira ceza Düğün konvoyu olarak kullanılan araçlar caddeyi trafiğe kapatarak diğer sürücülere zor anlar yaşatırken yüksek sesle müzik açıp havaya para saçtılar. Yolu kapatan sürücülere 19 bin 446 lira ceza yazıldı.