İstanbul'da dükkanı soyan hırsızlara komşu daireden sandalyeli müdahale Küçükçekmece'de elektrik malzemesi satan dükkandan 100 bin liralık kablo çalan hırsızları komşulardan biri, sandalye fırlatarak kaçırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ne dadanan yüzleri maskeli kapüşonlu hırsızlar, önce bir dükkanın önüne gelip güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi, ardından da dükkanın kapısını açmaya çalıştı.

Kapıyı açamayan şüpheliler, hafif ticari araçla aynı mahallede bulunan elektrikçi dükkanının önüne geldi.

Şüphelilerden biri levye ile dükkanın cam kapısını kırdı.

Hırsızlara sandalye fırlattı

İçeri giren şüphelilerden 2'si, hemen elektrik kabloları alıp geldikleri araca yüklemeye başladı. Cam kapının kırılma sesine uyanan komşular ve iş yeri sahibi Mehmet Aydın, sokağı kontrol ettiğinde iş yerine hırsızların girdiğini gördü.

Mehmet Aydın 3. kattan bağırdığı sırada karşı apartmanda oturan bir kişi de eline geçirdiği plastik sandalyeyi balkondan hırsızlara doğru fırlattı.

Arkadaşlarını unuttular

Paniğe kapılan şüpheliler, hızla geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya çalıştı. Arkadaşlarının kendisini almayı unuttuğunu gören bir hırsız ise aracın arkasından koşarak yetişmeye çalıştı.

Hırsızlık şüphelilerinin dükkanın önüne gelip kabloları araca yüklemeleri ve bir komşunun hırsızlara sandalye fırlatarak kaçırmaya çalışması ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

"Bizim dükkanda bu 3. hırsızlık olayı"

İş yeri sahibi Mehmet Aydın, "Gece saatlerinde hırsızların camı patlatmalarıyla sese uyandım. Baktım bunlar aşağıdaydı. Bağırdım ama başarılı olamadım. İçeriye girdiler, dükkandan bir miktar malımızı çaldılar. Ortalama 50 bin ile 100 bin arasında zarar var. Kabloları çalmışlar, kablo para yapıyor.

Ben müdahale etmesem hepsini götüreceklerdi. Karşı komşu da bağırdı, sandalye fırlatması ile kaçmaları bir oldu. Bizim dükkanda bu 3. hırsızlık olayı. Bizden önce başka dükkana girmeye çalışmışlar, açamamışlar sonra bizim dükkâna geliyorlar. Bizden sonra da Esenler'de iş yerlerini soymuşlar." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)