İstanbul’da emlakçı kadın ölümden döndü, polis baskın yaptı

Yaşadığı sağlık sorunu için arkadaşının tavsiyesi ile kaçak faaliyet gösteren hacamatçıya giden 35 yaşındaki emlakçı, ölümden döndü. Kadının şikayeti üzerine kaçak sağlıkçı iş yeri mühürlendi.

İstanbul’un Esenler ilçesinde emlakçılık yapan E.B. (35), bir süredir yaşadığı sağlık problemi için arkadaşının tavsiyesiyle hacamat ve sülük tedavisi yaptırmaya karar verdi.

E.B., arkadaşının da aynı tedaviyi yaptırdığı Fatih Aksaray'da tabelası bulunmayan apartman dairesine gitti.

DUŞA GİRİNCE FENALAŞTI

İddiaya göre burada, E.B.'nin özel bölgesine sülük işlemi uygulandı, ardından aynı bölgeye jiletle kesik atılarak hacamat işlemi yapıldı.

Eve giderek duşa giren E.B., fenalaştı, hastaneye kaldırıldı.

Acil serviste tedavi gören kadın, daha sonra Şehremini Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

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ZİLİNDE 'SAĞLIKÇI' YAZAN DAİREYE BASKIN

E.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen Şehremini Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, belirtilen adrese gittiklerinde 6 katlı binada herhangi bir tabela göremedi.

Polis, zilinde 'sağlıkçı' yazan daireye baskın yaptı.

Ekipler kaçak faaliyet gösteren adreste arama yaptı. Aramada çok sayıda ilaç, iğne, reçete, gazlı bez, hacamat için kullanılan bardaklar olduğu belirlendi.

Ayrıca buzdolabının içinde tedavide kullanılan sülükler ile zeytin gibi gıdaların yanı sıra çok sayıda ilaca rastlanıldı.

2 KİŞİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Hacamat tedavisinde kullanılan materyallere el koyulurken, evde bulunan 2 kişi de ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

İfadeleri alındıktan sonra 2 kişi serbest bırakılırken, hacamat işleminin yapıldığı yer Fatih Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

“BANYODA YARIM KİLO KAN AKTI”

Yaşadıklarını anlatan E.B., "Özel bir rahatsızlık sebebiyle, tavsiye üzerine Aksaray'da bir sağlık kuruluşu adı altında bir yere gittim. Zilinde sağlıkçı yazıyordu, şüphe ettim. Herhangi bir belge göremedim. Özel bir hacamat tedavisi ve sülük tedavisi diyerek özel bölgeme yaptırmak istedim. Canımın yandığını hissettim, bir de jilet attı. Kanamam çok oldu, eve gidince fark ettim. Sülük yapışmayınca jilet atıyormuş kana gelsin diye. Ben yadırgadım ama artık yapılmıştı. Ayağa kalkınca bir başım döndü. Tansiyonum düştü, özel bir araçla evime gidiyordum, ayakta duramayacağımı anladım. Eve gidince banyoya girdim. Banyoda yarım kilo kan aktı. Bunun normal olmadığını anladım ve bayıldım. 'Anne ben ölüyorum' dedim, sonrasında hiçbir şey hatırlamıyorum. Ambulans beni götürdü, gözümü hastanede açtım." diye konuştu.

"ŞİFASI OLUR DEDİM AMA BETER OLDUM"

E.B., "Doktor bana çok kızdı 'Böyle bir şey imkansız neden yapılıyor? Özel bölgeye zaten sülük tedavisi yapılmaz. 24 saat kanınız durmaz bunun için müşahedede kalmanız gerekiyor' dedi. Kan takviyesi yapılmasına gerek yok dendi ama biraz daha hastaneye geç kalsaydım, bence kan takviyesi gerekirdi. Çünkü gerçekten ölümün ucundan döndüm. Ben ilk defa yaptırdım ve de son olmuş oldu. Bana burayı tavsiye eden arkadaşım ikinciye gittiğinde o da aynı şikayetleri yaşadı ama o şikayetçi olmadı. Ölümden döndüm." ifadesini kullandı.