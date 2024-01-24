İstanbul'da evine hırsız yerleşen ev sahibi kapıya duvar ördü Kentsel dönüşüm kapsamında boşalttığı eve kendisinden habersiz bir şekilde yerleşen şahsın tekrar eve girmesini önlemek için ev sahibi kapıya duvar örerek önlem aldı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde, duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı.

Merkez Mahallesi'ndeki Rıfat Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan 6 katlı binanın en üst katında oturan Koray Avuç'un değerli eşyalarını alarak kısmen boşalttığı evine geçen ay giren şüpheli, apartman sakinleri tarafından fark edildi.

Şüphelinin apartmandakilere evi kiraladığını söylemesi üzerine kuşkulanan binadakiler, durumu Koray Avuç'a bildirdi.

Evini hiç kimseye kiralamadığını belirten Koray Avuç, dairesine gelirken yolda polisi arayarak evinde hırsız olduğu ihbar etti.

Polislerin geldiğini gören şüpheli, içeri girmelerini engellemek için eline geçirdiği bir aletle vurarak kapı kilidini bozdu. Polislerin çağırdığı çilingir, bozulan kilidi açamadı.

Kapı açılırken şüpheli kaçtı

Bunun üzerine itfaiye çağrıldı. İtfaiye ekibi, balyoz ile vurarak çelik kapıyı açmaya çalıştı.

Çabalar sonuç vermeyince motorlu testere getirilerek kapı kesildi. Yaklaşık 1 saat süren çabaların ardından kapının ortasında bir kişinin geçebileceği delik açıldı. İçeri giren polisler, evde kimseyi bulamadı.

Kapıya duvar ördü

Koray Avuç, "Komşular bu kişi ile diyaloğa geçiyor. Evi Ahmet isimli birisinden kiraladığını söylüyor. Komşular haber verince hemen geldim. Eşim de polisi arıyor. Kapıyı zorla açtılar. Buradaki birkaç parça eşyayı daha alıp gideceğim." dedi.

Avuç, bir daha benzer durumla karşılaşmamak için evdeki eşyaları aldıktan sonra kapıya duvar ördü.

Havalandırma boşluğundan kaçtı

Mahallede esnaf olan Ahmet Öz, "Boş bir daireye hırsız giriyor, ihbar yapılıyor. Polis, itfaiye geldi. Hırsız havalandırma boşluğundan kaçıp gitti. Ev sahibi bu olaydan sonra kapıya duvar ördürdü." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)