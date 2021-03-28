İstanbul'da evlere dadanan hırsızlık çetesine baskın

7 farklı adrese girerek 1 milyon 500 bin lira değerinde hırsızlık yapan 9 kişilik çete, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Ataşehir ilçelerinden son aylarda gelen evden hırsızlık ihbarları üzerine harekete geçti.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 1'i kadın 9 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.

1 MİLYON 500 BİN LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin 7 farklı adresten toplam değerleri 700 bin lira olan 2 cip, 500 bin TL para, 300 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları belirlendi.

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100 KİLOLUK KASAYI KUCAKLAYARAK ÇALDI

Gece saatlerinde eve giren şüphelilerden Ramazan K.'nin içerisinde tabanca, 6 bin 300 euro nakit para, Amerika Birleşik Devletleri mühürlü boş çek defteri ve 67 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 100 kiloluk çelik kasayı kucağında götürdüğü, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aynı günlerde gerçekleştirdikleri başka bir hırsızlık olayında ise şüpheliler olay yerinden kaçmak için yüksek bir yerden zemine atladı. Zemine atlayan şüphelilerden birisi, atladıktan sonra bacağını kırdı. Yaralı bir halde ve sekerek bekleyen otomobile doğru koşması da görüntülerde yer aldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Vedat G.'nin 66, Ramazan K.'nin 33, Hakan T.'nin 18, Ahmet B.'nin 29, Ahmet T.'nin 35, Murat D.'nin 13, Gamze D.'nin 1, Ulaş U.'nun 3 ve Cemal T.K.'nin ise 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan K., Hakan T. ve Ahmet T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 6 şüpheli serbest bırakıldı.