İstanbul'da hayatını kaybeden kılavuz kaptanın düştüğü anlar kamerada Kılavuzluk hizmeti verilecek gemiye transfer sırasında merdivenden denize düşen kaptan, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

İstanbul Boğazı'nda dün sabah, korku dolu anlar yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök, kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için 176 metrelik New Sıham isimli gemiye çıktı.

Hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti

Bu sırada dengesini kaybeden Kök, merdivenden denize düştü.

Acı haber ise beraberinde geldi. Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.

O anların görüntüsü

Kök'ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaptan Kök'ün denize düştüğü görülüyor.

İstanbul'u büyük tehlikeden kurtarmıştı

Öte yandan Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının Şubat ayında, Boğaz'da dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)