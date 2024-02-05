İstanbul Boğazı'nda dün sabah, korku dolu anlar yaşandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinden kaptan Oğuz Kök, kılavuz kaptanlık hizmeti vermek için 176 metrelik New Sıham isimli gemiye çıktı.
Hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti
Bu sırada dengesini kaybeden Kök, merdivenden denize düştü.
Acı haber ise beraberinde geldi. Kök, hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti.
O anların görüntüsü
Kök'ün denize düştüğü anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaptan Kök'ün denize düştüğü görülüyor.
İstanbul'u büyük tehlikeden kurtarmıştı
Öte yandan Kaptan Oğuz Kök, 2006 yılının Şubat ayında, Boğaz'da dümeni kilitlenen 160 bin ton koreson yüklü Genmar Star gemisini Dolmabahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir tehlikeden kurtaran kılavuz kaptandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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