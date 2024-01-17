İstanbul'da hırsızlık yapan kadın yakalanacağını anlayınca soyundu Zeytinburnu’nda mağazaya giren 3 kadın hırsız, içerisinde 3 bin dolar ve 2 araç anahtarının bulunduğu çantayı çaldı. Kadınlardan birinin yakalanmamak için soyunduğu anlar güvenlik kamarasına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Zeytinburnu İlçesi Seyitnizam Mahallesi'ndeki kıyafet satışı yapılan mağazaya gelen 3 kadın hırsız, dükkana girdikten sonra kasaya yönelerek çalışanı oyalama başladı.

Kadınlardan biri, el çabukluğuyla tezgahtaki kasanın yanındaki ve içinde 3 bin dolar, 150 bin lira ve 2 araba anahtarı ve kredi kartlarının bulunduğu çantayı çaldı.

Müdahale edilmemesi için soyundu

Bu sırada hırsızlardan biri ise soyunmaya başladı. Gözlerine inanamayan görevli, dışarı çıkarak diğer esnaflara haber verdi. Dükkanın dışarı çıkan kadın soyunmaya devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kadınlar kaçarken dükkan sahibi, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

“Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı”

Yaşadığı olayı anlatan mağaza sahibi Selahattin Aydın, "Ben diğer dükkandaydım elemanlar buradaydı. Daha sonra beni arayıp hırsızların geldiğini söyledi. Masanın arkasında çantam vardı. Çantanın içerisinde 3 bin dolar ve arabaların anahtarları vardı. Mücadele de etmişler ama kadınlar soyununca esnaf arkadaşlar da müdahale edememiş. Bu sokaklarda her sene böyle olaylar oluyor. Zeytinburnu esnafı bu durumdan şikâyetçi. Bayağı mağduruz." dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüpheli kadından birinin soyunduğu ardından 3’nünde hızlı şekilde kaçtığı görülüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)