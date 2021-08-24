İETT otobüsünün reklam panosu, otobüs seyir halindeyken yere düştü. Panonun düştüğü yerde kimsenin olmaması, facianın önüne geçti.

İstanbul’da, yoğun olarak kullanılan İETT otobüslerinde bakımsızlık nedeni ile oluşan arızalar, vatandaşların mağduriyetine sebep oluyor.

Son zamanlarda sık sık yaşanan bu olaylara bir yenisi daha eklendi.

36 AY Arnavutköy-Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün sabah erken saatlerde olan seferinde, otobüsün üst kısmında reklam alanı olarak kiralanan pano, bir anda yere düştü.

Panonun düştüğü yerde yolcu bulunmaması, olası bir yaralanmanın önüne geçti.

PANO BOŞ KOLTUĞA KONULDU

Bir anda neye uğradıklarını şaşıran yolcular, düşen panoyu boş koltuğa koyarak yolculuklarına devam etti.

İstanbul’da İETT otobüsünün içindeki reklam panosu düştü ViDEO

KAMERAYA YANSIDI

Reklam panosunun boş koltuktaki yolculuğu, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

ENDİŞEYE SEBEP OLUYOR

Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması, vatandaşlar arasında endişeye sebep oluyor.