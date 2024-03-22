İstanbul'da iş adamının aracını çaldı: Trafikte kıskıvrak yakalandı Bir evin garaj bölümüne girerek gözüne kestirdiği araca binip ortadan kaybolan hırsız, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından trafikte yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

İstanbul'da hırsızın hedefi bir iş adamının aracı oldu.

Üsküdar'da şapkalı bir kişi, önce çevreyi kontrol etti ardından tel örgülerden atlayarak iş adamı Fuhat Karslı'ya ait evin bahçesine girdi.

Evin garaj bölümüne inen şüpheli, park halindeki araçlardan birini gözüne kestirerek araca binip, olay yerinden kaçtı.

Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın yanı sıra mağdurun çantasından 20 bin lira nakit para çalındığını da belirledi.

Kimliği tespit edildi

İfadesi alınan iş adamı Fuhat Karslı, hastaneye gitmek için garaja gittiğinde aracını göremediğini, bunun üzerine çalışanına haber verdiğini belirtti.

Çalışanının da aracını almadığını öğrenen Karslı, hırsızlık olayını fark ettiğini belirtti.

Araçtaki 20 bin TL'yi de çaldı

İfadesinde oturduğu evin alt kapısının açık olduğunu da söyleyen Karslı, çantasından 20 bin lirasının çalındığını da belirtti.

Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Hakan A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alındı

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi 19 Mart Salı günü saat 16.30 sıralarında Küçük Çamlıca Caddesi'nde çaldığı araçta gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, karıştığı 2 farklı hırsızlık olayında çaldığı tablet ve hoparlörü de polis ekiplerine teslim etti.

Hakan A., araç hırsızlığı sırasında aldığı 20 bin liranın ise banka hesabında olduğunu söyledi. 3 farklı hırsızlık olayından gözaltına alınan Hakan A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

O anlar kamerada

Şüphelinin hırsızlık yaptığı ve polisler tarafından çaldığı otomobilde yakalandığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)