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    İstanbul'da kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada

    İki kağıt toplayıcısının iş yerinin bulunduğu yerden yaptığı hırsızlık görüntülendi.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 10:20
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:21
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    İstanbul'da kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada

    İstanbul Maltepe'de kağıt toplayıcıları, iş yerinden hırsızlık yaptı.

    İki kağıt toplayıcısı, bir iş yerinin bahçesine girerek burada bulunan malzemeleri poşetler içine koyup çaldı.

    HIRSIZLIK ANLARI

    Hırsızlık anlarında, iş yeri bahçesine giren iki şahsın, burada bulunan malzemeleri el arabasına koyduğu görüldü.

    Kağıt toplayıcılardan biri dışarıda beklerken, diğeri çalınacak malzeme aradı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İstanbul'da kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada ViDEO

    İstanbul da kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada #1

    İstanbul da kağıt toplayıcılarının hırsızlık yaptığı anlar kamerada #2

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