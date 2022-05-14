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- İstanbul'da kargo çalışanları ile müşteri arasında kavga
İstanbul'da kargo çalışanları ile müşteri arasında kavga
- 14.05.2022 - 10:34
- Güncelleme : 14.05.2022 - 10:34
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Akçaburgaz Mahallesinde bir müşteri kargo dükkanına gelerek çalışanlara soru sormaya başladı.
Konuşma devam ederken bir konuda anlaşamayan müşteri ve çalışanlar arasında tartışma çıktı.
Arkadaşları ile işyerini bastı
Yaşanan olay sonrasında öfke ile dükkandan ayrılan şahıs, dakikalar sonra arkadaşları ile tekrar işyerine geri geldi. Bıçak ile dükkana dalan şahıslar, çalışanları darbetmeye başladı.
Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattı
Kadın çalışan kavgaya müdahale etti
Gözü dönmüş saldırganlar dakikalarca içeride insanları darbederken, işyerinde çalışan bir kadın kavgaya müdahale ederek şahısları dışarı çıkarttı. Olay sonrasında saldırganlar geldikleri araçlarla kayıplara karışırken, darp edilen çalışanlar polis ekiplerine haber verdi.
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çok geçmeden saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.