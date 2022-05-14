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    İstanbul'da kargo çalışanları ile müşteri arasında kavga

    Anlaşmazlık yaşayan kargo çalışanları ve müşteri arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar konuştu. Şahsın arkadaşlarının kavgaya müdahil olmasıyla olay büyüdü.
    • 14.05.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 10:34
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    İstanbul'da kargo çalışanları ile müşteri arasında kavga

    İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki Akçaburgaz Mahallesinde bir müşteri kargo dükkanına gelerek çalışanlara soru sormaya başladı.

    Konuşma devam ederken bir konuda anlaşamayan müşteri ve çalışanlar arasında tartışma çıktı.

    Arkadaşları ile işyerini bastı

    Yaşanan olay sonrasında öfke ile dükkandan ayrılan şahıs, dakikalar sonra arkadaşları ile tekrar işyerine geri geldi. Bıçak ile dükkana dalan şahıslar, çalışanları darbetmeye başladı.

    Kargocu ile anlaşamadı, arkadaşlarıyla ortalığı birbirine kattı

    Kadın çalışan kavgaya müdahale etti

    Gözü dönmüş saldırganlar dakikalarca içeride insanları darbederken, işyerinde çalışan bir kadın kavgaya müdahale ederek şahısları dışarı çıkarttı. Olay sonrasında saldırganlar geldikleri araçlarla kayıplara karışırken, darp edilen çalışanlar polis ekiplerine haber verdi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri çok geçmeden saldırganları yakalayarak gözaltına aldı.

    İstanbul da kargo çalışanları ile müşteri arasında kavga #1

    İstanbul da kargo çalışanları ile müşteri arasında kavga #2


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