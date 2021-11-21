Bir kuaför müdürü, internet üzerinden çalışanları için 700 liralık kıyafet aldı. Kargocunun teslim ettiği paketten çıkanlar ise görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Koza Mahallesi'ndeki bir kadın kuaförünün müdürü, sosyal medya üzerinden elemanları için kapıda ödeme şeklinde 700 lira değerinde çeşitli siparişler verdi.

Siparişi, bir hafta sonra akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi getirdi.

KIYAFET BEKLEDİLER ÇÖP GELDİ

Parasını alan kişi, daha sonra kayıplara karıştı. Kuaför çalışanları, açtıkları kargo paketinin içinde bez ve poşet buldu. Yaşananların üzerine kuaförün güvenlik kamerası kaydını alan çalışanlar, görüntüleri SMS mesajı gelen kargo firmasının yetkililerine iletti.

İstanbul'da kargo şoku: Paketin içinden bez ve poşet çıktı ViDEO

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Kargo firmasının yetkilisi ise paketi getiren kişinin çalışan olmadığını söyledi. Durum üzerine hem kargo firması hem de kuaför çalışanları güvenlik kamerası kayıtları ile beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

PARASINI GERİ İSTEYİNCE ENGELLENDİ

Kuaför çalışanı Volkan Zaman, sipariş verdikleri sayfaya mesaj atarak parayı geri istedi. Kıyafet satan sayfanın yöneticisi bir süre sonra kuaför çalışanlarını engelledi.

"700 LİRAYA ÇÖP ALDIK"

Yaşananları anlatan kuaför çalışanı Volkan Zaman, "Genel müdürümüz, iş yerinde kullanmamız için sipariş verdi. Bir haftalık bir bekleme sürecimiz oldu. İnternetten üzerinden aldığımız için başka bir firma aracılığıyla geldi. Saat 18.00 sıralarında bir kişi geldi. Ödemesini nakit yaptığımız kargoyu, teslim etti. Kargoyu açtığımız da içinde sadece çöp unsurları vardı. Geç saat olduğu için şirket bize hiçbir şekilde dönüş yapmadı. İkinci gün tekrar aradık. Böyle bir çalışanları olmadığını söylediler. Kamera kayıtlarını istediler. Kargo firmasının yetkilisi, gönderdikten sonra böyle bir çalışanlarının olmadığını söyledi. 700 lira gibi bir ücret verdik. İçinden sadece çöp unsurları çıktı. Kısacası çöpe 700 lira verdik. Bu durumla ilgili de gerekli yerlere şikayette bulunduk." şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.