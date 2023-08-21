İstanbul'da kediyi ezen sürücü veteriner yerine çöpe bıraktı! Seyir halindeki sürücü, karşısına çıkan kediyi ezdikten bir süre sonra olay yerine geldi. Kedinin kuyruğundan tutarak çeken şahısın çöp konteynerinin dibine bıraktığı anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan olay, hayvanseverleri çileden çıkardı.

Özel bir güvenlik firmasına ait araç, seyir halinde olduğu sırada yola fırlayan kediyi ezdi.

Ardından ilerleyen sürücü, bir süre sonra geri döndü.

Kuyruğundan çekip çöpün dibine bıraktı

Kedinin yanına gelen genç adam, veterinere götürmek yerine kuyruğundan tutup çöp konteynerinin dibine bıraktı.

Mia isimli kedi olay yerinde can verirken o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Kedi burada can çekişiyordu"

Konuyla ilgili konuşan M.D., “3 buçuk senedir baktığımız bir kediydi. Özel güvenlik firmasına ait bir araç son sürat gelip çarpmak suretiyle öldürdü. Şahıs olayın farkındaydı. Daha sonra geliyor yolun sonunda duruyor. Ve sağa doğru devam ediyor. Orada alışveriş ihtiyacını gideriyor. Her şeyin farkında. 15 dakika sonra buraya tekrar geliyorlar. Kedi burada can çekişiyordu. Ayağından tutup çöpün kenarına çekiyor.” dedi.

Söz konusu video sosyal medyada da büyük tepki çekti.