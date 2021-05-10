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    İstanbul'da kereste fabrikasında yangın

    Silivri'de kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
    • DHA
    • 10.05.2021 - 03:56
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    İstanbul'da kereste fabrikasında yangın

    İstanbul Silivri'de, Cumhuriyet Mahallesi, Doktor Cemal Kozanoğlu Sokak'taki kereste fabrikasında yangın çıktı.

    İmalathane bölümünde dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen İBB, Silivri ve Büyükçekmece itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü.

    Çıkan yangında fabrikanın imalathane bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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