İstanbul'da "kilit doktor" lakaplı hırsız yakalandı! 18 ayrı suçtan aranıyordu... 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Seda T. isimli hırsızın yakalanması için düzenlenen operasyon başarıyla sonuçlandı.

İHA

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahıslar üzerinden sistem sorgulaması yaptı.

Bu sorgulamayla birlikte Seda T. isimli kadının 18 ayrı suçtan araması olduğunu belirledi.

Lakabı “kilit doktoru” ve “ev faresi” olan ve uzun süredir firari olan hırsız Seda T.’nin Kaptanpaşa Mahallesi’nde bir evde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Beyoğlu Asayiş polisinden operasyon

Seda T.’nin kimlik sorgulamasında, hırsızlıktan 18 dosyasının olduğu ve bu suçlardan toplam 29 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)