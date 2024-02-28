İstanbul’da kızların sevgili kavgası! Erkekler kaydedip izledi Kağıthane’de bir parkta iki kız arasında sevgili kavgasına arkadaşları da dahil oldu. Saç saça baş başa birbirine giren kızların o anları kameraya yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane İlçesindeki Çeliktepe’de bir parkta geçtiğimiz günlerde parka gelen iki genç kız arasında sevgili tartışmasından dolayı kavga çıktı.

Saç saça baş başa yaşanan kavgada kızların yanında bulunan arkadaş grupları da olaya dahil oldu.

Bunun üzerine iki grup parkta birbirine girdi.

Ayırmak yerine kayda alıp küfretti

O esnada yaşananları telefonla kayıt alan bir erkek ise kavga eden gençleri ayırmak yerine, “Arkadaşlar, boş insanların hepsi kavga ediyor. Oksijen israflarının hepsi burada. Gençler kapışıyor. Kapalı kızlar açıldı. Açık kızlar daha çok açıldı” sözlerinin ardından gençlere küfürler savurdu.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)