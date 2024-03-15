İstanbul'da kuyumcuda korku dolu anlar! Kıskıvrak yakalandılar... Yüzlerini maskeyle gizleyerek girdikleri kuyumcuda silah tehdidiyle gasp yapıp kaçan 2 şüpheli yakalanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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DHA

Küçükçekmece İkitelli Caddes'indeki bir kuyumcuya yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyen 2 kişi geldi.

İş yeri sahibinin yalnız olmasını fırsat bilen şüpheliler, B.K.'den silah tehdidiyle ellerindeki torbaya altınları doldurmasını istedi.

İş yeri sahibi, 9 bileziği şüphelilere uzattığı sırada "Polis geliyor" diye bağırmaya başladı.

Bunun üzerine paniğe kapılan şüpheliler, torbayı alıp havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, olayın güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde, şüphelilerin olayın ardından kaçarken havaya ateş ettiği anlar görülüyor.

Olay yerinde yapılan incelemelerde 6 adet 7.65 çapta boş kovan bulunurken, havaya açılan ateş sırasında kurşunlardan birinin park halindeki bir otomobile isabet ettiği belirlendi.Polis, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini de tespit etti.

Şüpheliler Selim B. ile Ferhat B. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, olayda kullandıkları değerlendirilen ruhsatsız 2 tabancayla 39 mermi ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, poliste daha önce suç kayıtlarının olduğu da belirlendi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)