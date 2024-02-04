DHA
Gün geçmiyor ki trafikte tehlikeli anlar yaşanmasın.
Sık sık kural ihlalleri yapan sürücüler, kendi ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor.
Bu kez görüntüler İstanbul'dan.
Aracı ambulansın üzerine sürdü
Olay, Çekmeköy ilçesinde dün sabah saat 08.30 sıralarında Şile Otoyolu Taşdelen mevkiinde yaşandı.
İddiaya göre, Şile istikametinde ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracını hasta nakil ambulansının üzerine sürdü.
Korna sesine aldırış etmedi
Ambulans şoförünün korna ve siren çalmasına aldırış etmeyen sürücü, ambulansı sıkıştırarak trafiği tehlikeye attı.
Otomobil daha sonra hızla uzaklaştı.
O anlar kamerada
Sürücünün, ambulansı sıkıştırdığı anlar aynı istikamette ilerleyen bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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