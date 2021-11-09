1 Ocak-8 Kasım tarihleri arasında kentte yapılan denetimlerde, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere toplam 35 milyon lira para cezası kesildi.

Türkiye genelinde yollara çıkan sorumsuz sürücüler, trafikte makas atarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor.

Polis ekipleri ise magandaların cezasını kesiyor.

İSTANBUL'DA YOĞUN DENETİM

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul'da 01.01.2021 - 08.11.2021 tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi.

Müdürlük, denetimlere ilişkin bilançoyu açıkladı.

İstanbul'da makas atan sürücülere ceza yağdı ViDEO

11 AYDA 35 MİLYON LİRA CEZA

Buna göre, seyir halinde takipli olarak ya da sabit noktalardan yapılan denetimler neticesinde 27 bin 388 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi (Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek) gereği toplam 8 milyon 599 bin 832 lira para cezası uygulandı.

19 bin 946 sürücüye ise yine Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi (Makas atmak) gereği toplam 26 milyon 707 bin 694 lira ceza kesildi.