Beşiktaş’ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu

Polis uygulamasına takılan sürücü Oğulcan Ö.'nün otomobilinde, mıknatısla birbirine tutturulmuş çanta içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Nispetiye Caddesi üzerinde yunus polisi tarafından yapılan uygulamada, şüphe üzerine bir otomobil durduruldu.

Üst araması ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu temiz çıkan sürücü Oğulcan Ö., tedirgin hareketleriyle dikkat çekti.

MIKNATIS ÇANTALI ÖZEL ZULA ELE GEÇİRİLDİ

Bunun üzerine araçta detaylı arama yapıldı. Aracın bagaj kısmında arama yapan polis ekipleri tek başına duran fermuarlı bir çanta fark etti. Çantanın içerisini açan ekipler, mıknatısla güçlendirildiğini gördü. Bunun üzerine aracın alt kısmını inceleyen ekipler, mıknatıslı başka bir çanta olduğunu tespit etti. Çantaların bagajdan ve altından mıknatısla tutturulduğunu belirleyen ekipler, yerinden çıkartarak içerisini açtı.

Yapılan kontrollerde çantanın içerisinden satışa hazır 15 parça 42.5 gram gelen marihuana maddesi ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Ekiler, aramaların ardından Oğulcan Ö.’yü, ele geçirilen uyuşturucu maddeleri, 3 bin 500 lirayı ve cep telefonunu Levent Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan torbacı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da mıknatıslı çantada uyuşturucu madde bulundu