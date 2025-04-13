DHA
İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir iş yerinin kapısının önünde bekleyen otopark görevlisine ve park halindeki araca çarptı.
Kazanın sesini duyarak dışarı çıkan iş yeri çalışanları, yaralanan otopark görevlisini görerek yardım etmek istedi.
ARACINI BIRAKIP KAÇTI
Bu sırada minibüs sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri geldi.
YARALI OTOPARK GÖREVLİSİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan otopark görevlisi ambulansla hastaneye kaldırılırken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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