İstanbul'da motosiklet sürücüleri arasında hareketli anlar yaşandı.
Şişli ilçesinde dün saat 17.45 sıralarında, Nişantaşı semtinde aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü ile kurye küçük çaplı kaza yaptı.
Tekmeli yumruklu kavga çıktı
Kazanın ardından tartışmaya başlayan taraflar daha sonra tekme tokat kavgaya tutuştu.
Motosiklet sürücüsü sinirle kaskını yere fırlatarak kuryeyi darbederken, kurye ise saldırganın motosikletini tekmeleyerek yere düşürdü.
Vatandaşlar zor ayırdı
Bu sırada olay yerinde bulunan polislere bile aldırış etmeyen şahısları, araya giren vatandaşlar güçlükle ayırdı.
Kısa süre sonra tekrar birbirine giren motosiklet sürücüsü ile kurye caddeyi adeta boks ringine çevirirken yine araya giren vatandaşlar kavgayı ayırdı.
O anlar kamerada
Yaşanan kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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