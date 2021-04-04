İstanbul'da onayı olmadan hayat sigortası yapılan müşteri haklı bulundu

Onayı olmadan özel bir banka tarafından kendisine yapılan hayat sigortasının iptal edilmesine yönelik şikayetlerinden sonuç alamayan vatandaş, şikayetleri sonucunda hayat sigortasının iadesini aldı.

İstanbul'da mali müşavirlik yapan 36 yaşındaki İsmail Fatih Kaymak, yaklaşık 1 yıl önce bir özel bankadan 100 bin liralık ihtiyaç kredisi çekti.

Kredi işlemleri esnasında banka onayı olmadan kendisine hayat sigortası yaptı.

Kredi çektikten sonraki 30 gün içinde bankadan bu sigortanın iptalini isteyen İsmail Fatih Kaymak'ın isteği bankadan reddedildi.

PARA İADESİNİ İSTEDİ

Kaymak, bunun üzerine tüketici mahkemesine başvurdu. Mahkeme hayat sigortasının İsmail Fatih Kaymak'ın açık onayı olmadan yapıldığına karar verdi ve paranın iadesini talep etti.

Tüketici mahkemesinin bu kararın emsal teşkil ettiğini söyleyen İsmail Fatih Kaymak, "Vatandaşlarımız bankaların dayattığı hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli." dedi.

"BİN 580 LİRA PARA İADESİ GERÇEKLEŞTİ"

İsmail Fatih Kaymak, "Bir bankadan tüketici kredisi kullandım. Kullandığım krediye istinaden hayat sigortası oluşturduklarını söylediler. Bankaya istemediğimi söyledim. Ve para iadesi talep ettim. Ancak bankadan ret cevabı aldım. Ben de yasal hakkım olan tüketici hakem heyetine başvuru yaptım. Sonrasında ilgili banka bana dava açtı. Ancak tüketici mahkemesi lehime karar verdi ve bin 580 lira gibi bir para iadesi olacak. Vatandaşlarımız hayat sigortasının zorunlu olmadığını bilmeli. Aynı zamanda illa kredi çektikleri bankadan değil, istedikleri bir bankadan hayat sigortası yapabileceklerini söylemek isterim." diye konuştu.

"SADECE KİŞİ İSTERSE SİGORTA YAPILABİLİR"

Bankanın karara itiraz ettiğini söyleyen Avukat Cansu Bektaşlı, "Müvekkilim bir bankadan 100 bin liraya yakın bir ihtiyaç kredisi çekiyor. Bankada buna istinaden bir hayat poliçesi yaptırıyor. Müvekkilim hayat poliçesini iptal ettirmek istediğinde banka kendisine iptalin mümkün olmayacağını söylüyor. Oysa tüketici kanununda açıkça bir hüküm var. Kişi isterse sadece sigorta yapılabilir. Biz de müvekkilim ile tüketici hakem heyetine başvurduk. Tüketici hakem heyeti lehimizi karar verdi. Kişiye zoraki olarak hayat poliçesi yaptırılamayacağına ilişkin hüküm sundu. Banka ise bu kararı tüketici mahkemesine taşıdı. Fakat Tüketici mahkemesi de bizim lehimize karar verdi. Müvekkilimden aldıkları para iade edilecek" dedi.

"VATANDAŞLAR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURMALI"

Bankaların kişilere zorunlu olarak hayat sigortası yaptıramayacağını belirten Avukat Bektaşlı şöyle konuştu:

"Bankalar kredi alırken genel işlem koşulu olarak sözleşmelerine bu hayat poliçelerini ekliyor. Tüketici ise bu işlemleri tam bilmediği için krediyi çekmek zorunda kalıyor. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştığı zaman ilk önce bankaya gidip hayat poliçesinin iadesini talep etmeli. Ardından tüketici hakem heyetine başvuruda bulunmalı. Bir de vatandaşlarımız şunu bilmeli ki tüketici dava için harç ödemekten muaf. Çünkü vatandaşlarımız dava açarken 'bir de dava açmak için para mı vereceğim' diyor. Yine bu süreçte vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken konulardan biri ise kredi çektikten 30 gün içerisinde şikâyetin gerçekleştirilmesi gerekiyor."