İstanbul'da otomobil tırın altına girdi

İstanbul Sancaktepe'de korkunç kaza...
Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, tırın altında kaldı.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekiplerinin çıkarma çalışması sürüyor.