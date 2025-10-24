Abone ol: Google News

İstanbul'da otomobil tırın altına girdi

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil tırın altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 24.10.2025 09:47
  • İstanbul Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, tırın altına girdi.
  • Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
  • İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışıyor.

İstanbul Sancaktepe'de korkunç kaza... 

Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, tırın altında kaldı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekiplerinin çıkarma çalışması sürüyor. 

